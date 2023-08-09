Где больше всего атакуют оккупанты: Маляр назвала основное направление наступления противника

По состоянию на сегодняшний день основным направлением наступления российских войск остается Купянское направление. Цель врага – прорвать оборону украинских войск и выйти непосредственно в Купянск.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анне Маляр в среду, 9 августа.

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По ее словам, здесь враг сформировал наступательную группировку и пытается двигаться вперед, но безуспешно. Оперативная ситуация сложная, но контролируемая. Силы обороны Украины мужественно сдерживают наступление врага.

Кроме того, оккупанты уже несколько дней ведут безуспешные наступательные действия в районе Синьковка Харьковской области"

"Интенсивность боевых действий и вражеских обстрелов высока. По некоторым позициям бывает по несколько изменений положения в день. Все необходимые решения для усиления нашей устойчивости оперативно приняты на месте командирами и командованием восточной группировки войск", — написала она.

Бахмутское направление

На Бахмутском направлении, как отметила Маляр, украинские войска продолжают вести наступательные действия на южном фланге вокруг города Бахмут, закрепляемся на достигнутых рубежах. Тем временем враг постоянными штурмами предпринимает попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещиевки и в районе Зайцево.

Клещиевка на Бахмутском направлении. ФОТО: deepstatemap

Юг

Маляр подчеркнула, что Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В направлении Урожайное, Приютное и Вербовое наши защитники имели частичный успех. Сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новокалиново, Северное, Новомихайловка и Старомайорское. Наши бойцы не оставляют врагу шанса на продвижение и возвращение утраченных позиций", — говорится в ее сообщении.

В Минобороны отметили, что и на востоке и на юге враг сейчас несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике.

"Наши силы обороны за эти дни очень существенно снизили наступательный и оборонный потенциал врага и не дают ему реализовать планы", — подытожила она.

Как сообщалось ранее, ВСУ нашли самые слабые звенья Черноморского флота РФ.

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