Где будут сосредоточены бои в Украине весной: офицер разведки Британии дал прогноз развития войны

Эксперт уверен, что украинцы научатся пользоваться западными танками быстрее, чем через 20 недель.

Британский эксперт рассказал, чего ожидать от войны в Украине, начатой РФ во главе с диктатором Путиным, весной 2023-го.

Об этом заявил эксперт по безопасности и бывший высокопоставленный офицер британской разведки Филипп Ингрем в интервью Sky News.

По его мнению, следующая фаза войны между Россией и Украиной не сможет начаться весной из-за погоды, а в частности из-за то, что в этот период почва слишком мягкая.

"Следующий этап войны не может состояться, если почва слишком мягкая. Ранней весной слишком болотисто", — пояснил он.

По его словам, есть на три района, где в случае достаточного укрепления местности будут сосредоточены бои – Запорожье, район Кременной и Бахмут.

Эксперт также рассказал о логистической и обучающей проблеме интеграции танков, полученных из западных стран. Он пояснил, что подготовка экипажа танка, как правило, занимает около 20 недель, но украинским войскам понадобится гораздо меньше времени.

Что известно о новом наступлении

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабре 2022-нр предупреждал, что оккупанты РФ могут пойти в новое большое наступление. По мнению Залужного, это может произойти в январе-феврале или весной.

Украина готовится к возможному новому масштабному нападению РФ весной, подтвердил и министр обороны Алексей Резников.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, вышедшее 23 января, заявил, что новое наступление РФ возможно на любом направлении.

Украина и Россия приближаются к еще более жестокому и кровавому этапу войны, написала 23 января The New York Times.

ГУР МО в ближайшие месяцы прогнозирует активные бои в Донецком и Луганском направлениях.

Польский генерал Вальдемар Скшипчак предупредил, что войска РФ пытаются открыть дополнительный фронт в Запорожском направлении, чтобы попытаться втянуть в бой украинские резервные части. По его словам, это ловушка.

По мнению военной Польши, Россия может напасть на Украину с собственной территории – по направлению Воронежа, Курска, Брянска, двигаться оттуда в южном направлении, к западу от Харькова, вдоль впадающей в Днепр реки Ворскла. При этом сценарии под ударом оказываются Полтава и Днепр.

Впрочем, Скшипчак убежден, что Украина выйдет из войны победительницей, для России же не может быть никаких уступок – только ее изоляция на международной арене.

Спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов заверил, что, несмотря на сложность задач, большой ценой украинцы освобождают собственные территории.

Читайте также: