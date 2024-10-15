Где будут воевать северокорейцы, отправленные в помощь Путину: эксперт назвал вероятные направления

Северокорейский диктатор мог отправить в помощь российской армии некоторое количество малоценных солдат, которых при необходимости бросят в "мясные штурмы".

Северной Корее выгодно отправить своих военных в Украину, чтобы своими глазами увидеть реалии современной войны и подготовить свою армию к войне с Южной Кореей.

Об этом рассказал журналист, общественный активист и аэроразведчик ВСУ Игорь Луценко в эфире "КИЕВ24".

"Если Северная Корея позволяет себе присылать в большом количестве оружие, в таком количестве, что можно убить едва ли не всех украинцев, то почему им нельзя присылать сюда солдат? Я думаю, что это должно быть в интересах КНДР, чтобы познакомить свою армию с реалиями современной войны, для того, чтобы научить своих солдат и таким образом сделать свою армию сильнее южнокорейской", – отметил Луценко.

По его мнению, для северокорейского диктатора полезнее было бы привлечь военных КНДР в сфере использования роботизированных, беспилотных систем и средств РЭБ, которые и создают лицо современной войны. В то же время, эксперт не исключает, что северокорейский диктатор мог отправить на помощь российской армии определенное количество малоценных солдат, которых при необходимости бросят в "мясные штурмы".

"Я думаю, что две наиболее вероятные точки их появления — это Курская область и Донбасс в районе Покровска, Курахова или на других направлениях, где происходят атаки. Потому что именно там наибольшая плотность применения всех средств, которые были бы интересны северным корейцам. Они должны увидеть маневренную войну, которая происходит на Курщине, а также тактико-позиционную войну, которая в основном происходит на Донбассе, – сказал Игорь Луценко.

Напомним, В РФ на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии формируется "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами Северной Кореи. Его численность по предварительным оценкам составляет до 3000 человек.

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