Где ели, там и в туалет ходили: на видео зафиксировали быт российских оккупантов в освобожденном Тростянце

Где ели, там и в туалет ходили: на видео зафиксировали быт российских оккупантов в освобожденном Тростянце

В одном помещении у захватчиков была кухня, туалет и спальня.

Украинские спасатели прибыли в Тростянец Сумской области, чтобы расчистить от разрушений и завалов освобожденный от российских войск город. Там чрезвычайники обнаружили очень грязное место, где жили оккупанты.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное на YouTube-канале "Украинский свидетель".

На опубликованных кадрах зафиксированы засоренные помещения, где проживали российские оккупанты. В частности, в грязном туалете человеческие фекалии вперемешку с георгиевской лентой лежат прямо на полу. Кроме того, на видео виден заполненный вермишелью быстрого приготовления умывальник.

"Там есть бомбоубежища. Когда мы спускались на нулевой этаж… Жили они (российские оккупанты – ред.) очень, ну как, в одном месте у них был и туалет, и кухня, и ванная. Они вместе ходили в одной комнате – где спали, там и ходили в туалет, там они и ели. Ели из раковины макароны. Вообще там грязно. Это нужно показать. Можете пройти там и увидеть, и почувствовать запах", — рассказал один из украинских чрезвычайников.

Также на кадрах показали заполненный мусором автовокзал после трехнедельного пребывания там российских войск.

Напомним, в Тростянце продолжается разминирование территории и зданий, где оккупанты заминировали поля и даже кладбище. В городе уже восстановлена мобильная связь, работают над возобновлением Интернета. Идет выдача гуманитарной помощи.

Читайте также: