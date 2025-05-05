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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Где есть продвижение российских войск и успехи ВСУ на фронте: карта DeepState

ВСУ возобновили положение в Лисовке Донецкой области.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ситуация на фронте

Ситуация на фронте / © ТСН.ua

Осинтеры 5 мая обновили карту боевых действий на фронте в Украине и в приграничных РФ. В частности, продвижение врага на Белгородщине.

Об этом сообщает DeepState.

Отмечается, что есть успехи сил обороны в Донецкой области.

"Силы Обороны Украины восстановили положение в Лисовке", - акцентировали аналитики.

Лисовка в Донецкой области

Лисовка в Донецкой области

К сожалению, есть и продвижение российских войск — на Белгородщине и Донетчине.

Белгородщина РФ

Белгородщина РФ

"Враг продвинулся на Белгородщине (Россия - ред.), возле Новоалександровки, Котляровки, Новоселки и Новодаровки (Донецкая область - ред.)", - говорится в сообщении.

Новоалександровка Донецкой области

Новоалександровка Донецкой области

Котляровка Донецкой области

Котляровка Донецкой области

Новодаровка Донецкой области

Новодаровка Донецкой области

Напомним, враг пытается усилить логистику и строит тоннели из сеток против дронов под Покровском, в частности вблизи села Карловка Донецкой области.

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Дата публикации
Количество просмотров
122
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