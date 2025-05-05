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Где есть продвижение российских войск и успехи ВСУ на фронте: карта DeepState
ВСУ возобновили положение в Лисовке Донецкой области.
Осинтеры 5 мая обновили карту боевых действий на фронте в Украине и в приграничных РФ. В частности, продвижение врага на Белгородщине.
Об этом сообщает DeepState.
Отмечается, что есть успехи сил обороны в Донецкой области.
"Силы Обороны Украины восстановили положение в Лисовке", - акцентировали аналитики.
К сожалению, есть и продвижение российских войск — на Белгородщине и Донетчине.
"Враг продвинулся на Белгородщине (Россия - ред.), возле Новоалександровки, Котляровки, Новоселки и Новодаровки (Донецкая область - ред.)", - говорится в сообщении.
Напомним, враг пытается усилить логистику и строит тоннели из сеток против дронов под Покровском, в частности вблизи села Карловка Донецкой области.