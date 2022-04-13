Где купить лекарства за границей: как найти аналоги препаратов / pixabay.com

Где и как искать лекарства за границей: все, что нужно знать украинским беженцам

Где и как искать лекарства за границей: все, что нужно знать украинским беженцам

Большое количество украинцев уехало на временное проживание за границу в связи с полномасштабной войной России против Украины. Часто беженцы ехали только с самым необходимым, забывая купить лекарства, к которым привыкли. ТСН.ua рассказывает все, что нужно знать тем, кому нужно купить лекарство за границей.

В Европе не всегда можно знать лекарство с идентичным названием. Врач гастроэнтеролог Ксения Белинская рассказала, как найти нужные медицинские препараты, чем их можно заменить и нужен ли рецепт для покупки антибиотиков.

Нужен ли рецепт, чтобы купить лекарство за границей?

Если вам нужно приобрести нестероидные противовоспалительные препараты или обезболивающие с ибупрофеном или парацетамолом, проблем с этим возникнуть не должно. Ведь во всех странах Европы в аптеках подобное лекарство продается без рецепта.

Однако, следует обратить внимание, что привычный для украинцев парацетамол здесь называют " Аcetaminophen ". Также можно покупать его аналоги – Panadol, Gelocatil, Calpol, Ben-U-Ron, Perfalgan.

Ибупрофен в Европе также называют " Ibuprofen ", но также возможны и другие названия – Algofen, Advil, Nurofen, Brufen.

Все эти препараты используются не только для снижения температуры, но также при воспалительных процессах, головной боли, зубной боли, невралгии.

Чтобы приобрести специфическое лекарство, например, антибиотики, нужен рецепт. Поэтому, если ваше состояние требует приема такого лекарства, рекомендуется искать врача, который осмотрит вас и, при необходимости, выпишет рецепт.

Аналоги лекарств, к которым мы привыкли, и чем их можно заменить

Зарубежные аналоги украинских лекарств / pixabay.com

Медикаменты для снижения кислотности желудка и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта

Если в Украине вы покупали Париет, Рабимак, Барол, Омез, Нольпазу, Золопент, Пангастро, Нексиум, Контролок или Эзолонг, то их зарубежные аналоги :

Pariet (Rabeprazole) – tab – 10 mg, 20 mg;

Нексиум (Esomeprazole) – tab – 20 mg, 40 mg;

Controloc, Controloc Control, Appryo, Acidwell, Alapanzol, (Pantoprazole) – tab 20 mg, 40 mg;

Loseс, Antramups (Omeprazole) – tab – 20 mg, 40 mg.

Лекарство для повышения моторики желудочно-кишечного тракта

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В этот перечень в Украине входят следующие прокинетики: Ганатон, Итомед, Мотилиум, Мосид, Моторикс, Домрид. В Европе их аналогами будут :

Oroperidys, Motilium (Domperidone);

Прокот, Зофран, Ганатон (Итоприд) Домперидон – 1 А Фарма.

Ферментные препараты

Если вы покупали в аптеках Эрмиталя, Креона, Мезима, Пангрола или Панзинорма, их зарубежными аналогами выступает польский препарат Kreon 10000, который можно без проблем приобрести без рецепта.

Спазмолитики

Если вы принимали Меверин или Дуспаталин за границей, можете обратить внимание на следующие аналоги :

Duspatalin;

Duspatalin Retard;

Duspatal (mebeverine);

Colofac;

Mebeverin dura.

Гепатопротекторы

В Украине можно купить Урсохол, Урсаза, Урсофальк, Урсолов, Урсолизин, Урсосан, Укрл, Урсоност или Холудексан, а за рубежом их аналогами являются :

Ursofalk (Ursodeoxycholic Acid);

Ursochol;

Ursobilane;

Intron A.

Сорбенты

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Основными зарубежными аналогами Белого угля, Энтеросгеля, Атоксила, Смекты или Сорбекса можно выделить:

Smectalia, Colina, Smecta (bentonite);

Diosmectite Mylan;

Diosmectal.

Противовоспалительные кишечные средства

Месалазин, Пентасо, Салофальк, Осокол или Месакол можно заменить такими зарубежными аналогами :

Mezavant;

Salofalk (mesalazine);

Asacol;

Claversal.

Средства против диареи

Лоперамид и Иммодиум можно заменить Диарфином.

Противорвотные средства

Если вы покупали в Украине Метоклопрамид или Церукал, можно заменить их следующими аналогами :