Где и как наступает враг: Генштаб сообщил последние новости с передовой

За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 90 боевых столкновений. Активнее всего враг наступал на Покровском направлении.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Харьковском направлении шли четыре боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска.

На Купянском направлении произошло два боестолкновения, в частности, у Колесниковки и Табаевки.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз недалеко от Макеевки, Невского и Серебрянского леса.

На Северском направлении произошло 11 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Выемки и Спорного.

На Краматорском направлении шло девять боев в районах Ступочек, Часов Яра и Ивановского.

На Торецком направлении россияне атаковали 14 раз неподалеку от Белой Горы, Дилиевки, Торецкая и Нью-Йорка.

На Покровском направлении украинские защитники отразили 28 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Гродовка, Желанное, Калиново, Александровка и Яснобродовка. Наибольшая концентрация атак была вблизи Гродовки и Желанного.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали пять атак противника у Парасковеевки, Александровки и Константиновки.

На Времивском направлении враждебное наступательное действие противника в сторону Водяного не имело успеха.

На Ореховском направлении российские войска совершили штурм позиций украинских подразделений вблизи Малой Токмачки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях ситуация остается без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Ранее Генштаб сообщил, что по состоянию на утро 10 августа 2024 года ВСУ уничтожили 589 700 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1160 военных.

Россияне штурмуют на Покровском направлении! Ситуация на фронте от Генштаба

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