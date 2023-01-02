Где и когда армия России готовит новое наступление: прогноз военного эксперта

Россия собирается провести очередную волну мобилизации, чтобы к началу весны подготовить резервы для ведения масштабных наступательных действий.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Мусиенко во время всеукраинского телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН.

"У нашего врага есть планы создания ударной группы. Как минимум, одной основной и одной-двух вспомогательных для того, чтобы проводить наступление на определенных направлениях где-то в начале весны — в марте-апреле, возможно раньше. Они формируют резервы", — заявил эксперт .

Рассуждая, чего хотят достичь оккупанты, Мусиенко заявил:

"Я уверен, что им не удастся захватить Киев или большую часть Украины. Не видно на сегодня концентрации таких сил. Но им достаточно важно сохранить сухопутный коридор на Крым, сохранить как минимум то, что они оккупируют, и возможно продолжить успех, то есть полноценный захват Донецкой и Луганской области, и даже Запорожской. Они постоянно говорят — надо, чтобы Украина признала "новые реалии", которые сложились территориально. Намекают на территории, которые они незаконно аннексировали".

По его словам, России, чтобы удержать оккупированные территории, необходимо вести атакующие действия и не дать Украине провести контрнаступление на юге.

"История, которая происходит возле Бахмута и других направлений, стратегическая цель нашего врага — не дать нам наступать на юге. Дальше они могут где-то в Курской, Брянской или Белгородской области сконцентрировать свои силы, оттуда попытаться зайти на Луганщину и Харьковщину, попытаться взять полностью Луганщину, Донбасс, а с Запорожского направления как вспомогательного выходить в рейды, чтобы нам не давать наступать. Беларусь просто держать как фактор постоянного психологического давления и угрозы. Цель — удержать территории, если повезет — продвинуться дальше", — рассказал военный эксперт.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что РФ готовит новую волну мобилизации, которую могут начать уже 5 января.

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников обратился к российским военнообязанным и сообщил, что в начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение.

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что в России на январь-февраль планируется вторая волна мобилизации, а где-то на май-июнь – третья. По словам эксперта, к лету РФ хочет собрать 1 млн 200 тыс. военных.

В свою очередь, министр обороны Россию Сергей Шойгу 29 декабря объявил, что "мы завершили частичную мобилизацию".

Однако, по данным РосСМИ, российским медиа запретили распространять любые заявления о мобилизации, даже если они исходят из Госдумы или Совета Федерации.

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