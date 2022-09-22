Где и сколько времени будут жить командиры-защитники "Азовстали" в Турции: ответ Буданова

По словам Буданова, командиры в скором времени обязательно появятся в публичном пространстве и сами смогут все объяснить и показать.

Украинские командиры "Азовстали", освобожденные из российского плена (Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Пономарь "Калина", Денис Шлега и Олег Хоменко), будут проживать в Турции в частном доме.

Об этом на брифинге рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Об условиях. Подождите определенный промежуток времени и впоследствии обязательно они появятся в публичном пространстве и сами смогут все объяснить и показать. Я там был. Это достаточно приличные условия. Это частный дом. Никакая не тюрьма, не яма, а достаточно комфортабельное место жительства", – говорит Буданов.

На вопрос о сроках пребывания украинских героев в Турции, руководитель ГУР заявил, что они будут находиться там "некоторый промежуток времени".

Руководитель ОП Андрей Ермак добавил, что два дня назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично гарантировал Владимиру Зеленскому защиту и безопасность украинских командиров на территории этой страны.

Напомним, что Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова" (фото). 200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что пять командиров защитников Мариуполя будут оставаться в Турции до конца войны. Таковы были условия обмена.

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