Где и в какой период ждать нового наступления РФ: объяснение эксперта

Ситуация на фронте сложная / © Getty Images

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Россия готовится к новой наступательной операции в Украине. Сейчас оккупанты накапливают силы и средства и менее активно давят на фронте.

Об этом сообщил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, оперативная пауза для россиян не будет слишком длинной, наступление может начаться уже в ближайшие месяцы.

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«Это может произойти уже в мае. Однако сейчас интенсивность боевых действий на фронте несколько уменьшилась и есть конкретная причина, потому так происходит. То есть, плотность российских войск уменьшается из-за того, что у них заканчиваются резервы и техника. Но следующий этап оперативной паузы для скопления сил и средств уже начался. Они уже готовят личный состав, и это подготовка к летней кампании 2025 года», — объяснил эксперт.

По мнению полковника запаса ВСУ, эта оперативная пауза продлится около полутора — двух месяцев, до окончания весны. Как только погода будет благоприятной, россияне могут начать движение вперед.

«Это не будет масштабное или какое-нибудь большое наступление. Понятно, где они будут действовать — Луганская, Донецкая и Запорожская области. Вряд ли они полезут на правый берег (Херсонщины — ред.) Да, постараются, но масштабно им этого не удастся сделать», — предположил военный эксперт.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сообщил, что Россия готовит наступление по нескольким направлениям и хочет нарастить группировки на 150 тысяч человек, что является эквивалентом примерно 15-ти мотострелковых дивизий.