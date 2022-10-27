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Где идет контрнаступление ВСУ и где атакуют оккупанты: появилась новая карта боевых действий

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Где идет контрнаступление ВСУ и где атакуют оккупанты: появилась новая карта боевых действий

Фото: ТСН.ua

Оккупанты атакуют позиции ВСУ под Бахмутом.

Украинские военные 27 октября продолжают контрнаступательные операции на юге и востоке, а российские оккупанты в то же время пытаются продвинуться в районе Бахмута Донецкой области.

Об этом свидетельствует информация на карте боевых действий в Украине, опубликованной британским Минобороны.

Разведка Британии сообщает, что ВСУ пытаются наступать на Херсонском и Луганском направлениях. На юге защитники Украины проводят атаки со стороны Николаева, возле Снегиревки и вдоль правого берега реки Днепр.

В то же время на востоке наступление украинских бойцов развивается на двух участках вдоль линии реки Оскол.

Российские захватчики продолжают атаковать позиции ВСУ под Бахмутом.

Что еще известно о ситуации на фронтах

Ситуация в Херсонской области непростая для ВСУ. Так описал ее советник Офиса президента Алексей Арестович. Там Россия сконцентрировала большую военную силу, которую трудно будет перемолоть, а еще оккупанты готовят контратаки.

В то же время российские войска готовятся к обороне Попасной в Луганской области: возводят оборонные сооружения и вывезли из города людей вглубь области.

О жестких боях в Донецкой области, особенно на Бахмутском направлении и возле Авдеевки, сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что там командование оккупантов гонит их прямо на смерть.

Потери врага 27 октября

Потери врага 27 октября

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Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
3293
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