Где идут самые интенсивные бои за Покровск: в ВСУ рассказали подробности

Самые интенсивные бои в Покровске идут на территории промышленной зоны. Бойцы 7 корпуса ДШВ ликвидировали 236 россиян в неделю и контролируют пути врага, ограничивая его возможности пополнения потерь.

Об этом сообщили в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ на своей странице в Facebook.

Россияне наращивают количество штурмов позиций сил обороны Украины в Покровской агломерации. На прошлой неделе враг 132 раза атаковал украинские подразделения. Это почти на 20% больше предыдущей недели.

Несмотря на давление, Силы обороны наносят врагу значительные потери. Отмечается, что бойцы корпуса удерживают полосу обороны.

«За прошедшую неделю было ликвидировано 236 россиян. Еще 136 вражеских солдат получили ранения. Также наши воины поразили 1 танк, 3 боевых бронированных машины, а также 23 единицы авто- и мототехники», — заявили в 7 корпусе ИИ ДШВ.

Украинские военные предотвращают попытки врага закрепиться в многоэтажных домах Покровска, которые он хочет использовать как господствующие высоты. Благодаря этому другие подразделения сил обороны могут выполнять задачи по зачистке врага в городе.

«Продолжается ликвидация россиян в северной части Покровска. Самые интенсивные бои сейчас — на территории промзоны», — сообщили военные.

В то же время, защитники отмечают, что пути проникновения противника в этот район находятся под контролем ВСУ.

«Поэтому враг имеет ограниченные возможности для пополнения потерь», — поделились в 7 корпусе ИИ ДШВ.

Какая цель врага

Военные добавили, что враг пытается сконцентрировать усилия в других районах Покровска и западных окрестностях. Его цель — дальнейшее продвижение в сторону села Гришино.

Также идет оборонная операция Мирнограда. Россияне пытаются атаковать город с юго-востока, однако Силам обороны Украины удается ликвидировать врага еще на подступах к городу.

«Логистика обеспечивается, а пополнение запасов продуктов питания и боекомплекта проводится своевременно», — говорится в сообщении.

Напомним, Украина уже почти два года сдерживает российское наступление на Покровск и не готова уступать территорию Москве. Но содержание города, когда продолжаются уличные бои, несет большие риски — значительные потери среди украинских военных и техники, что является критическим для страны, которая существенно уступает численности и сталкивается с острой нехваткой личного состава.

Контроль России над Покровском может открыть путь к дальнейшему наступлению на запад — в направлении Днепропетровской и Запорожской областей.