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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Где наиболее активно работает российская пропаганда: в ЦПД раскрыли детали

Российская пропаганда охватывает ряд стран ЕС, используя местные медиа и диаспоры.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Пропаганда

Пропаганда / © The Duran

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что наиболее активно российская пропаганда действует на территории Германии и Польши.

Об этом он рассказал в эфире "Мы-Украина".

По словам Коваленко, в Германии российские спецслужбы используют широкую сеть организаций, построенную за счет существующей диаспоры. Это позволяет РФ распространять дезинформацию через местные институты и медиа.

«Германия – один из главных центров активности. Но не менее важна для россиян Польша, а также Нидерланды — учитывая присутствие международных институтов, таких как Международный уголовный суд в Гааге», — отметил Коваленко.

Также он подчеркнул, что активность России фиксируется в Бельгии, особенно в Брюсселе, где сосредоточены ключевые институты Европейского Союза. По словам эксперта, именно политический вес этих стран делает их мишенями для дезинформационных кампаний.

Коваленко добавил, что в таких странах, как Венгрия и Словакия, российское влияние реализуется через медиа, принадлежащие местным олигархам.

"Эти бизнесмены связаны с энергетическим сектором и зарабатывают на российских энергоресурсах, поэтому их СМИ фактически подыгрывают Кремлю", - пояснил он.

Напомним, TikTok фактически контролируется правительством КНР через госсотрудничество со спецслужбами. В этом контексте Китай является союзником России , поэтому у московской пропаганды есть свободное пространство.

Китайская платформа жестко блокирует любой антикитайский контент.

В то же время, по словам Корсуна, россияне используют TikTok и Telegram как эффективные каналы для поддерживаемых Китаем информационных кампаний.

Платформа позволяет РФ создавать каналы, покупать рекламу и распространять пропаганду благодаря стратегическому союзу между Москвой и Пекином.

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