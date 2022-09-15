"Где наши "Калибры": пропагандисты РФ беснуются от визита Зеленского в Изюм

Пропагандистка Скабеева истерически отреагировала на визит президента Украины в освобожденный Изюм.

Визит президента Зеленского в недавно освобожденный от оккупантов Изюм вызвал нападение истерики у кремлевской пропагандистки Скабеевой.

В прямом эфире пропагандистского ток-шоу она возмутилась, почему оккупанты не смогли ударить по президенту Украины "Калибрамы".

"Зеленский посетил Изюм. По всей видимости, произошло все нормально. Еще раз — где наши "Калибры", — истерически заявила Скабеева.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный от оккупантов Изюм в Харьковской области. Там глава государства принял участие в торжественном подъеме украинского флага.

По возвращении с Харьковщины он выразил благодарность всем присоединившимся к ее деоккупации.

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