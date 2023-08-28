Где наступают оккупанты, а где ВСУ: Генштаб сообщил о ситуации на фронте

Захватчики нанесли 11 ракетных и 48 авиационных ударов, совершили 54 обстрела из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Российские оккупанты 27 августа совершили безуспешные наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлении. В то же время ВСУ сдерживали вражеское наступление на Марьинском направлении и продолжали наступательную операцию на Мелитопольском.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил в утренней сводке 28 августа.

Обстрелы Украины и позиций ВСУ

В течение предыдущих суток оккупанты нанесли очередной ракетный удар по территории Украины. Силы ПВО уничтожили четыре крылатые ракеты.

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Всего 27 августа российские войска нанесли 11 ракетных и 48 авиационных ударов, совершили 54 обстрела с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате атак врага есть погибшие и раненые мирные жители. Разрушения подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.

В Генштабе подчеркнули, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация по всем направлениям фронта

Отмечается, что в течение суток 27 августа на фронте произошло 34 боевых столкновения.

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях захватчики нанесли авиаудары в районах Волфиного Сумской области и Окипа на Харьковщине. Совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. В частности, это Хреновка, Клюсы, Лисковщина, Гремяч, Камень Черниговской области; Ходыно, Константиновка, Турья, Новодмитровка, Грабовское, Большая Писаревка Сумской области и Ветеринарное, Красное, Огурцово, Бударки, Колодезное Харьковской области.

На Купянском направлении российские войска нанесли авиаудары в районах Надежды и Твердохлебового в Луганской области. Враг также устроил артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Каменка, Двухлетняя, Синковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Противник обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов, в частности Кармазиновка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Белогоровка на Луганщине и Торское, Диброва, Спорное, Раздолевка на Донетчине.

На Бахмутском направлении российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. Противник устроил артобстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Бахмут, Часов Яр, Николаевка, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики обстреляли из артиллерии более десяти населенных пунктов. Речь идет об Очеретино, Степном, Авдеевке, Северном, Первомайском, Невельском Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские войска продолжают сдерживать наступление врага в районе Марьинки Донецкой области. Оккупанты нанесли авиаудары в районе Красногоровки Донецкой области. В то же время из артиллерии россияне ударили по Красногоровке, Острому, Марьинке, Екатериновке, Парасковеевке, Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении российские войска нанесли авиаудары в районах Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области. От артобстрелов врага пострадали населенные пункты Богоявленка, Шахтерское, Времевка, Старомайорское, Ровно Донецкой области

На Запорожском направлении захватчики нанесли авиаудары в районах Малой Токмачки, Роботино и Новоданиловки Запорожской области. Враг также атаковал из артиллерии более 25 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Волшебное, Щербаки, Степное, Лукьяновское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиаудары в районах Николаевки, Никольского и Антоновки на Херсонщине. Из артиллерии россияне били по более чем 15 населенным пунктам, в частности Берислав, Николаевка, Львове, Молодежное, Днепровск и Берегово Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают вести свою наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Защитники закрепляются там на достигнутых рубежах и проводят мероприятия по контрбатарейной борьбе.

Украинская военная авиация в течение 27 августа нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и один – по зенитно-ракетным комплексам противника. В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили склад боеприпасов российских войск, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре артиллерийских средства на огневых позициях врага.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Видеодайджест Генштаба ВСУ за 27 августа.

Напомним, накануне спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что украинские войска продвигаются к югу от Роботиного в Запорожской области до следующего села — Новопрокоповки.

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