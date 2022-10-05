Где наступают ВСУ и что делают оккупанты: опубликована новая карта боевых действий

В частности, наступление на юге ведут только защитники Украины.

Украинские войска на сегодняшний день ведут активное наступление на юге и востоке страны. В то же время российская армия пытается продолжить оккупацию Донетчины.

Об этом свидетельствуют данные карты, опубликованной британским Минобороны 5 октября.

Так, согласно разведданным, ВСУ дальше наступают в восточной части Харьковской области, которую до сих пор контролируют российские оккупанты. Кроме того, украинская армия проводит штурмовые действия к востоку от Лимана Донецкой области.

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В свою очередь войска РФ пытаются продвинуться в Донецкой области на Славянском направлении и неподалеку от поселка Пески.

Что касается юга, то там наступают только ВСУ. Так, войска продвигаются на севере Херсонской области и юго-восточной части Николаевской области.

Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.



Мапа подлежит завершению защиты Intelligence update on situation in Ukraine – 05 October 2022



Расположились от UK government's response: https://t.co/M2JV8Vy7KJ



#StandWithUkraine pic.twitter.com/On3I5nhf16 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) Октябрь 5, 2022

Напомним, 4 октября в ОК "Юг" сообщили, что в Херсонской области ВСУ освободили восемь населенных пунктов, а также опубликовали перечень.

Заметим, 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что официально начата декупация области. Так, ВСУ в некоторых населенных пунктах Луганщины подняли украинские флаги.

ВСУ вернули из-под оккупации уже более полутора тысяч сел и городов

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