Где оккупанты могут начать новое наступление – эксперт назвал направление

Оккупанты могут пойти в новое наступление уже в конце весны 2024 года.

Военный эксперт Роман Свитан подчеркнул, что любые наступательные действия оккупационной армии России, прежде всего, зависят от наличия сил и средств для выполнения боевых задач. Если нет хотя бы одного важного компонента, то прогнозировать что-либо очень сложно.

Об этом он сказал "24 Каналу".

Он подчеркнул, что если бы Украина в 2023 году получила все, что ей обещали, то сейчас мы бы уже были в Крыму. Но в действительности ситуация оказалась совсем другой.

"Вооруженные Силы не получили того, что было обещано, в частности, авиации и амуниции для четырех бригад. Об этом еще раньше говорил президент Украины. Поэтому за 2023 год украинские военные сделали максимум, учитывая условия, в которых находились", — говорит Свитан.

По мнению эксперта, россияне постараются вытеснить наши войска за пределы Луганской, Донецкой областей. А дальше в планах врага – Запорожская и Херсонская области.

"Но до границ всех этих областей, как в Киев на четвереньках", — прокомментировал военный эксперт.

Свитан отметил, что у врага есть полмиллионная армия, растянутая на 1500 километров фронта, если считать от Керчи, через Мелитополь и на глубину 100 километров.

Так что армия РФ может только пытаться удерживать всю территорию, а если и захочет двигаться, то недалеко от российской границы. То есть речь идет только о Луганской и Донецкой области.

Эксперт говорит, что для других действий, в частности, для наступления на соседние страны, российская армия не подготовлена.

"Тогда нужно выводить полмиллиона из Украины и куда-то перекидывать. Сил и средств для выполнения задач на других направлениях нет. Поэтому, судя по военной логике, если наступать, то разве через полгода и только в направлении Луганской и Донецкой областей. Нигде в другом месте они этого сделать не смогут", – резюмировал Роман Свитан.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что оккупационная армия России готовит новое наступление уже в мае-июне. ТСН.ua собрал все, что известно о вероятной подготовке оккупантов к новому нападению.

Читайте также ведущие новости дня: