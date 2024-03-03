Где оккупанты пытались прорвать оборону: Генштаб назвал самые тяжелые направления

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
Всего в течение суток, 3 марта, российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 44 авиационных ударов, совершили 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.
В результате российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.
РФ активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.
Ситуация на отдельных направлениях
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.
На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, проводит обстрелы населенных пунктов с территории РФ.
Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Лесное, Рожковичи, Дружба, Бобиловка, Кияница Сумской области и Волчанск, Большой Бурлук Харьковской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов.
В Купянском направлении враг 9 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.
Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Надежда, Твердохлебово Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.
На Лиманском направлении отражены 3 атаки противника в районах Тернов и Верхнекаменского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.
РФ нанесла авиационный удар в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15-ти населенных пунктов.
На Бахмутском направлении отражены 4 атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.
Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Дружба Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.
На Авдеевском направлении отражены 18 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Покровск, Новобахмутовка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов.
На Новопавловском направлении силы обороны продолжают удерживать россиян в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Там при поддержке авиации враг 27 раз пытался прорвать оборону наших войск. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Курахово, Водяное, Угледар и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 20 населенных пунктов.
На Ореховском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Однако противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области, Верхняя Терса и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.
Ситуация на левом берегу Херсона
В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подвергся город Херсон.
Ответные удары
В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.
Ранее британская разведка рассказала, что потери армии РФ превысили численность ее начальной группировки в Украине.
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