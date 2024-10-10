Где оккупанты сконцентрировали основные штурмы: подробности от Генштаба

За прошедшие сутки на фронте всего зафиксировано 149 боевых столкновений. Активнее всего враг атаковал на Кураховском направлении.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Харьковском направлении враг четыре раза совершал наступательные действия в районе Тихого и Волчанского.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 17. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Кучеривки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Роща и Кругляковки.

На Лиманском направлении украинские войска остановили 18 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Грековка, Андреевка, Макеевка, Невское, Екатериновка и Торское.

Шесть попыток оккупантов продвинуться вперед вблизи Миньковки, Часов Яра, Александро-Шультиного, Белой Горы и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении. Ситуация контролируется. Враг действовал при поддержке авиации – бил КАБами в районе Часов Яра.

При поддержке бомбардировочной авиации враг девять раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Нелиповки, Щербиновки и Дилиевки на Торецком направлении.

25 атак за минувшие сутки отразили украинские защитниками на Покровском направлении. Основные же усилия враг сосредотачивал в районах Селидового, где произошло 13 боестолкновений.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Горняка, Новоселидовки, Кураховки, Цукуриного, Острого, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки и Антоновки оккупанты 31 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

Пять атак противника остановили украинские защитники в районе Богоявленки на Времивском направлении.

Четыре бесполезных попытки захватить позиции ВСУ за минувшие сутки предпринял враг на Приднепровском направлении.

Оперативная ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, разведывает деятельность и артиллерийские обстрелы.

Ранее Генштаб сообщил, что по состоянию на утро 10 октября 2024 года ВСУ уничтожили 665 200 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1080 военных.

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