Где оккупанты сосредоточили основные силы наступления: Генштаб сообщил о ситуации на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 169 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении враг четырежды совершал наступательные и штурмовые действия в районе Волчанска.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 16.

На Лиманском направлении наши войска остановили девять атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Грековка, Терны и Диброва.

Авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Торецк, Дружба, Петровка и Дилиевка на Торецком направлении, к тому же враг четыре раза пытался продвинуться вперед в Торецком районе.

27 атак отразили наши защитники на Покровском направлении.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Ильинки, Островского, Дальнего, Антоновки и Екатериновки оккупанты 27 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

12 атак противника остановили наши защитники в районе Трудового, что на Времивском направлении.

На Ореховском направлении вражеские подразделения пытались продвинуться в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении захватчики трижды безрезультатно атаковали позиции наших войск.

Оперативная ситуация на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, разведывает деятельность и совершает артиллерийские обстрелы.

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1300 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили 11 танков, 15 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 93 БПЛА оперативно-тактического уровня, 77 автомобилей и три единицы специальной техники оккупантов.

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