Где оккупанты усиливают наступление: Генштаб сообщил последние новости с фронта

За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений. Всего враг нанес 6 ракетных и 97 авиационных ударов, совершил 121 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены шесть атак врага у Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 4 атаки врага вблизи Тернов, восточнее Дибровы Донецкой области и еще пять атак в районах Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника неподалеку от Васюкивки, Богдановки, Ивановского и Клищиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося россиянам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага в районе Авдеевки и еще 8 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать оккупантов возле Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 9 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки врага южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши воины отразили атаку противника в районе Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

Потери врага

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава противника.

Ранее стало известно о ночной атаке России по Украине. Больше об этом читайте в новости.

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