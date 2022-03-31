Где ожесточенные бои, а где оккупанты отступают: Арестович описал ситуацию на фронте

Где ожесточенные бои, а где оккупанты отступают: Арестович описал ситуацию на фронте

Он также сообщил о готовящемся соглашении ко встрече Зеленского с Путиным.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о ситуации на фронте 31 марта и описал события в разных регионах.

Об этом он рассказал в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

Так, по данным Арестовича, часть группировки российских войск со стороны Броваров в Киевской области отходит, однако часть еще остается и удерживает рубежи.

На Северо-Западном направлении, а именно в Буче и Гостомеле есть признаки того, что российские войска встают в оборону и ждут боев.

В Сумской области российские войска производят ротацию.

Что касается Мариуполя, то оттуда 31 марта впервые за все время 45 эвакуационных автобусов должны вывозить людей.

В то же время в Изюме Харьковской области продолжаются ожесточенные бои, которые Арестович назвал повторением Курской дуги Второй мировой войны.

Также советник руководителя ОП сообщил, что переговорная группа проводит подготовку рамочного соглашения ко встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Напомним, Арестович также рассказал, что Россия своей победой в войне против Украины могла бы считать взятие под контроль Мариуполя или оцепление украинских военных в зоне ООС на Донбассе.

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