Куда подевалась первая линия обороны в Харьковской области и кто отвечал за фортификацию: ответ главы ОВА

После начала наступления российской армии на Харьковщину 10 мая Силы обороны Украины отступили на несколько километров вглубь территории. Через несколько дней войска РФ оккупировали десяток пограничных сел, прежде чем их продвижение притормозили украинские защитники.

О том, почему оккупантам удалось быстро прорвать первую линию обороны ВСУ и кто отвечал за строительство фортификационных сооружений в Харьковской области, рассказал председатель ОВА Олег Синегубов в интервью BBC.

"Что касается фортификаций, то существует несколько линий обороны. Они делятся между собой по приближенности либо к госгранице, либо к линии столкновения. Мы строили третью линию обороны, кое-где – вторую. Все зависит от километража до линии столкновения или границы. Первая линия и основная часть второй – это непосредственно ответственность Вооруженных сил и тех воинских частей, которые заходят на эти позиции", – пояснил Синегубов.

Он добавил, что возведение фортификационных сооружений из бетона с помощью большой строительной техники на первой линии обороны было невозможно из-за постоянных обстрелов со стороны россиян.

"Когда мы строили по факту вторую-третью линию, которая удалена от линии границы или фронта, на 10-15-20 и даже 30 км, то враг избивал и уничтожал нашу технику. У нас более 30 единиц техники – гражданской строительной – уничтожено, 4 человека погибли, более 15 – ранения. Это те наши гражданские подрядчики, харьковчане, которые выполняли работы по соответствующим направлениям", – отметил глава ОВА.

Он отметил, что администрация области отвечала только за те работы, которые были ей поручены Минобороны, и не привлекалась к проверкам оборонных рубежей первой и подавляющей части второй линии, которые военные строили своими силами.

Отвечая на вопрос, приблизились ли уже оккупанты к сооружениям, которые строила Харьковская ОВА, Синегубов отметил, что "все достаточно условно", но кое-где на этих оборонных рубежах уже стоят украинские бойцы.

Он добавил, что строительство части объектов должны были завершить до 30 апреля, а другие сооружения планировали достроить до 1 июня.

"Но это [сроки строительства – ред.] достаточно условно. Потому что у нас есть позиции, где мы не можем строить и переносим сроки, потому что там постоянные обстрелы. Поэтому мы свои планы корректируем. Там, где у нас нет обстрелов и проведено разминирование, то там задачи по фортификации, которые перед нами были поставлены, уже завершены и выполнены полностью", – пояснил Синегубов.

Он не уточнил, какие именно типы сооружений строились на второй и третьей линии обороны, но подчеркнул, что для предотвращения определенных манипуляций все строительные работы проходили по проектам министерства обороны.

"Мы – только исполнители и заказчики работ. План-схемы, место расположения, что именно должно быть, какой бетон, какие конструкции – все это разрабатывало в проекте министерство обороны. И мы это все возводили, конечно, под наблюдением военных инженеров", – отметил Синегубов.

Напомним, Боррель прокомментировал наступление на Харьковщине. Высокий представитель ЕС назвал причину возможных больших изменений на линии фронта, ценой которых может стать утрата многих жизней.

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