Где продолжаются самые ожесточенные бои и атакует враг: Генштаб сообщил последние новости с фронта

На фронте за прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений. Российские захватчики активнее всего атакуют в районах Бахмута и Авдеевки.

Об этом утром 10 декабря сообщил Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Купянском направлении украинские защитники отразили семь атак врага в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.

На Лиманском направлении украинскими защитниками отражена атака врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 14 атак врага в районах Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 19 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими защитниками отбиты восемь атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отразили две атаки врага в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении подразделения Сил обороны отразили три атаки врага в районах Новопокровки и западнее Роботино Запорожской области.

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двум составам горюче-смазочных материалов противника.

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