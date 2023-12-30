Где продолжаются самые ожесточенные бои и атакует враг: Генштаб сообщил последние новости с фронта

В Украине на фронте за сутки произошло 56 боевых столкновений. Силы обороны за прошедшие сутки отбили восемь атак врага вблизи Степного, Авдеевки и 21 атаку возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Об этом сообщил Генштаб.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак врага возле Синьковки Харьковской области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 2 атаки оккупантов в районах Богдановки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 9 атак.

На Шахтерском направлении захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 2 атаки противника западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В Херсонском направлении Силы обороны продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций.

Потери врага

За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 3 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 артиллерийских средства, 5 складов боеприпасов и еще 2 другие важные цели противника.

Ранее аналитики сообщили, что вооруженные силы Российской Федерации продвинулись на западе Запорожской области.

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