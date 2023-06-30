Где продолжаются самые ожесточенные бои: свежие данные Генштаба

За прошедшие сутки противник применил 6 зенитных управляемых ракет с С-300 по объектам гражданской инфраструктуры городов Запорожья и Чугуев. Кроме того, за прошедшие сутки враг нанес 29 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщил Генштаб.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 31 боевое столкновение.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Кисловке и Берестову Харьковской области.

На Лиманском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия возле Роздоловки и Белогоровки. Нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Лимана и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 5 населенным пунктам.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Бахмута. Нанес авиаудары в районах Белая Гора и Дилиевка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении, при поддержке авиации, враг вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы более 5 населенных пунктов, среди которых Степное, Авдеевка и Водяное Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районах города Марьинка и Победы и Новомихайловки. Враг нанес авиационных ударов у Красногоровки и Невельского. Совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, радиолокационную станцию и 13 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

Ранее стало известно, что на прошлой неделе ВСУ уничтожили 110 мест компактного скопления российских военных, 11 пунктов управления, 7 оружейных складов.