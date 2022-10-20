Где продвигаются ВСУ и что делают оккупанты: появилась новая карта боевых действий

ВСУ пытаются продвигаться на юго-востоке Николаевщины и севере Херсона.

По данным карты боевых действий в Украине 20 октября, ВСУ сохраняют преимущество на Харьковщине и юге, а российские военные сосредоточили главные силы в Донецкой области.

Соответствующую карту боевых действий опубликовало британское Минобороны.

Так, сохраняя инициативу на востоке Харьковской области, украинские военные пытаются вытеснить оттуда российских оккупантов. Похожая ситуация наблюдается и на севере Донецкой области, а именно в районе освобожденного Лимана.

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В то же время российские войска сосредоточили основные силы наступления в районе Песков и под Бахмутом Донецкой области. Там враг пытается продолжить захват украинских территорий.

Что касается юга Украины, там свою инициативу сохраняют ВСУ. Они пытаются продвигаться на юго-востоке Николаевщины и севере Херсонщины.

Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.



Мапа подлежит завершению защиты Intelligence update on situation in Ukraine — 20 October 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/6L7GYntCpY — Ministry of Defence (@DefenceHQ) Октябрь 20, 2022

Какая ситуация на фронтах Украины

Российские войска серьезно рассматривают вариант масштабного бегства с временно захваченных территорий Херсонщины, сообщила британская разведка. Об этом свидетельствуют действия и риторика оккупантов о "сложной ситуации" и необходимости "эвакуации гражданских". Однако у захватчиков могут возникнуть трудности из-за разбитых мостов.

К побегу россияне готовятся и в Энергодаре на Запорожье. Они массово грабят отели, вывозя оттуда имущество.

Оккупанты бегут и из Мелитополя на Запорожье из-за обеспокоенности сложной для них ситуацией на Херсонском и Запорожских фронтах. Так что враг начинал бежать в сторону оккупированного Крыма.

По данным Генштаба ВСУ, главной задачей российских войск в Украине является удержание фронта, чтобы остановить украинское контрнаступление на Херсонском направлении.

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