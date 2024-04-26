Где продвинулись оккупанты в Донецкой области и какой населенный пункт захватили: данные аналитиков

На Авдеевском направлении россияне в зоне своего прорыва в районе Очеретино захватили Новобахмутовку и продвинулись в центр села Соловьево (к северо-западу от Авдеевки).

Об этом сообщил Институт изучения войны, ссылаясь на только что опубликованные геолокационные кадры.

Исследователи говорят, что таким образом российские войска стабилизировали свое небольшое выступление северо-западнее Авдеевки и могут добиться дальнейших тактических успехов, которые заставят украинские силы отойти к западу от Авдеевки к очередной линии обороны.

Некоторые российские источники утверждали, что 25 апреля российские войска захватили Соловьево и в ночь на 25 апреля продвинулись на глубину до двух километров в восточной части Новокалинового (к северо-западу от Авдеевки).

По данным Deep State, зафиксировано продвижение и к югу от Новобахмутовки, в Красногоровке и Новокалиновом. Бои с оккупантами продолжаются в населенных пунктах Урожайное, Кисловка, возле Вербового и Новомихайловки.

Силы обороны, как говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сдерживают российские войска на Новопавловском направлении в районах населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Красногоровка и Победа Донецкой области. Враг 19 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Украинские защитники в районе Авдеевки отразили более 30 атак. Это произошло в районах населенных пунктов Очеретино, Невельское, Бердичи, Уманское, Керамик и Нетайлово Донецкой области.

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