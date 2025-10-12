Где продвинулись россияне: аналитики ISW рассказали об изменениях на линии фронта

ВСУ на фронте / © Associated Press

Реклама

Российские войска продолжают масштабное наступление по всей линии фронта, от Сумщины до Херсона, однако почти нигде не достигают значительных успехов. Оккупантам удалось незначительно продвинуться лишь на отдельных участках Донецкой области, потерпев при этом разгромное поражение во время одного из механизированных штурмов.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, 11 октября российские войска продолжали наступательные операции на Сумском, Харьковском (в районе Большого Бурлука), Купянском, Боровском, Лиманском и Северском направлениях. Несмотря на постоянное давление, ни на одном из этих участков российским войскам не удалось продвинуться вперед.

Реклама

Наиболее интенсивные бои продолжаются в Донецкой области. ISW подтверждает, что войска РФ недавно имели незначительные продвижения в тактическом районе Доброполья и продолжают активно атаковать на Покровском направлении, где им также удалось несколько продвинуться.

Карта боевых действий

В то же время именно здесь враг потерпел одно из самых ощутимых поражений за последнее время.

ВСУ отразили мощный штурм

10 октября Первый Азовский корпус Нацгвардии сообщил, что украинские войска отразили усиленное батальонное механизированное наступление россиян в направлении села Шахово. В атаке участвовало 35 танков и бронемашин.

В результате боя Силы обороны повредили и уничтожили 3 российских танка, 16 единиц бронетехники и 41 мотоцикл. Хотя небольшой группе из 20 оккупантов удалось прорваться к Владимировке, уже к утру следующего дня украинские силы их там не наблюдали.

Реклама

На востоке Запорожской и Херсонском направлениях российские войска также продолжали наступательные операции 11 октября, но подтвержденного прогресса не достигли. Несмотря на заявления российских «милблогеров» о якобы продвижении в районе Гуляйполя, ISW не нашел подтверждения этой информации.

Напомним, военный эксперт Игорь Романенко назвал секретное оружие ВСУ, которое может изменить течение войны. По его мнению, украинские баллистические ракеты типа «Сапсан» и «Фламинго» являются одним из рычагов, которым удастся заставить агрессора остановиться.