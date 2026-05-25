Где прятаться во время обстрела: эксперт назвал самые надежные укрытия

Люди в киевском метро во время атаки 24 мая / © Getty Images

Во время обстрелов привычное правило двух стен потеряло свою эффективность из-за роста мощности российских ударов. Эксперт по безопасности Денис Михальченко объяснил, какие укрытия на самом деле способны защитить во время атак и почему обычные паркинги опасны.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Київ24».

Если раньше люди могли переждать атаку в ванной комнате и этого было достаточно, то теперь стоит говорить именно о специализированных укрытиях.

«Мы просто привыкли к тому, что раньше правило двух стен, оно нас спасало, потому что обстрелы были, скажем, не такие мощные, как сейчас. Поэтому как-то так оно повелось, что залезли в ванную комнату, переночевали — и слава Богу. На сегодняшний день правильно было бы говорить о специализированном — это укрытие, которое прошло и получало лицензию«, — отметил Михальченко.

Он отметил, что самыми безопасными остаются именно лицензированные укрытия, ведь они способны выдерживать значительные нагрузки. А большинство паркингов таким требованиям не соответствуют.

«Есть понятие „лицензированное укрытие“. Если укрытие имеет лицензию, значит оно может выдержать и увеличить шансы на выживание. Паркинги на сегодняшний день в большинстве случаев не являются лицензированным укрытием«, — сказал эксперт.

В то же время он отметил, что существуют и исключения. В частности, некоторые глубокие подземные паркинги в торговых центрах могут служить более безопасным местом во время атак. Люди, которые живут рядом, могут спускаться в эти укрытия.

Несмотря на то, что глубокие подземные сооружения могут существенно повысить шансы на выживание, абсолютной безопасности во время войны не существует.

"Метро на сегодняшний день является лицензированным укрытием, которое может увеличить шансы на выживание. Но я еще раз повторяю: мы живем в условиях войны, и сейчас говорить о 100%, что вот здесь будет безопасно, — это значит, что мы будем говорить о местах, которые максимально повысят шансы на выживание», — пояснил Михальченко.

К слову, 24 мая в Шевченковском районе Киева во время российской атаки произошло попадание вблизи школы, где в укрытии находились люди. Вход в убежище засыпало обломками.

Во время той же атаки на столицу российская ракета насквозь пробила подземный паркинг премиум-комплекса Trinity в Печерском районе. В соцсетях публиковали кадры последствий удара, где были видны полностью выгоревшие и поврежденные автомобили. Журналист Андрей Цаплиенко отмечал, что прятаться в таких паркингах во время тревоги теперь опасно.

