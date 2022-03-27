Где прятаться во время войны: в случае уличных боев, минометных обстрелов или авиационной бомбардировки

Где прятаться во время войны: в случае уличных боев, минометных обстрелов или авиационной бомбардировки

Представитель спасателей Полтавщины Светлана Рыбалко рассказала о лучших местах для укрытия на время воздушной тревоги в многоэтажных и частных жилых домах.

Также она рассказала, где опасно прятаться во время войны.

Если проживаете в многоэтажных кирпичных домах и рядом нет бомбоубежища

Лучшее место для укрытия есть подвальные помещения и подземные паркинги. Опасно прятаться в подвалах панельных домов, есть риск обвала.

"В любом случае лучше перейти к укрытию. Но есть случаи, когда нет такой возможности. Тогда срабатывает "правило двух стен". Можно спрятаться в коридоре", – говорит Светлана Рыбалко.

Жителям частных жилых домов

Во время воздушной тревоги необходимо спуститься в погреб, добавляет спикер.

Опасно прятаться у автомобильной техники и автозаправочных станций. Есть угроза взрыва.

С собой до укрытия необходимо взять заранее собранный "тревожный чемодан".

"Это документы, еда, лекарства, которые принимает человек, фонарик или свеча на случай, если не станет света, мобильный телефон и обязательно вода", — говорит спикера спасателей.

Также важно перед выходом из квартиры или дома выключить газ, водо- и электроснабжение, плотно закрыть окна. В укрытии необходимо находиться официальное сообщение об отбое воздушной тревоги.

"Если огонь артиллерии, минометный обстрел, авиационная бомбардировка застали вас на улице, немедленно ложитесь на землю, туда, где есть выступ или хотя бы в небольшое углубление. Защитить могут траншеи, неглубокие подземные колодцы, широкие трубы водостока и канавы" Рыбалко.

Кроме того, обязательно нужно закрыть ладонями уши и открыть ротик. Это избавит от контузии.

В случае уличных боев нужно спрятаться вглубь квартиры или дома и ни в коем случае не подходить к окнам, говорит Светлана Рыбалко.

Во время боевых действий гражданскому населению запрещено

подходить к окнам, если услышите выстрелы;

наблюдать за боевыми действиями;

стоять или перебегать под обстрелом;

конфликтовать с вооруженными людьми;

носить военную одежду;

демонстрировать оружие или предметы, похожие на нее;

подбирать брошенные оружие и боеприпасы.

Напомним, пожар, вызванный взрывом фосфорной бомбы, обычно масштабный, его трудно ликвидировать.

Организация UAnimals дала советы, как спасти себя и животных во время химической атаки.

Прежде всего необходимо распознать фосфорную атаку – взрыв сопровождается ярким светом, искрами и белым, едким дымом.

Пожар, вызванный взрывом фосфорной бомбы, обычно масштабный, его трудно ликвидировать.