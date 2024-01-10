Где РФ будет развивать свое наступление: эксперт назвал приоритетные направления

По словам Гетьмана, Угледар является важным городом для РФ, и именно его постараются захватить оккупанты.

Российские оккупанты будут пытаться захватить Угледар, поскольку там расположена господствующая высота, с которой можно вести наблюдение.

Об этом заявил военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, передает "Эспрессо".

Он напомнил, что атаковать Угледар оккупанты пытались и раньше, но это заканчивалось неудачно.

"Сейчас с севера от Угледара, с юга от Марьинки они пытаются продвинуться, чтобы выйти со стороны и как-то захватить Угледар. Для них это очень важный город, который находится на господствующей высоте. А значит, это логистически новые возможности для россиян и высота, из которой можно вести наблюдение и более удачный артиллерийский огонь. Поэтому они будут там наступать", – уверен эксперт.

По его мнению, россияне не смогут создавать наступать на всей линии фронта с одинаковой мощностью, но кое-где они будут пытаться вести наступательные действия. В частности, Гетьман выделил:

Угледарское направление,

Купянское направление и Купянск-Узловой,

Часов Яр и Константиновку.

"Возле Авдеевки оккупанты будут пытаться окружить. Также будут попытки действий вражеской армии возле Марьинки. Россияне, вероятно, попытаются наступать с Марьинки на юг в Угледар", — отметил эксперт.

Он отметил, что наше высшее военное руководство приезжало на Купянское направление.

"Было анонсировано, что там будут определенные неприятные сюрпризы для россиян. Возможно, именно поэтому туда приезжали командующие, начальник Штаба и министр обороны", – подытожил Гетьман.

Ранее эксперт Владислав Селезнев рассказал, куда Россия может пойти в наступление после Марьинки.

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