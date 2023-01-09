Где Россия берет вооружение для своих войск: ответ эксперта

Летом российские оккупанты для войны против Украины вытягивали технику из пунктов постоянной дислокации – из частей. Сейчас они снимают советскую технику и вооружение со складов длительного хранения.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале 9 января.

"Сейчас они (российские военные – ред.) конкретно ушли в историю, ушли на склады длительного хранения. И сегодня мы наблюдаем, что они везут технику, которая снята с длительного хранения. Машины, танки, бронетранспортеры, которым 30 лет и более, советского выпуска. Техника, которая стояла на длительном хранении. Вот, что они везут на сегодняшний день. И об этом постоянно идет речь, что на эшелонах стоят танки Т-80, Т-72А – это единственная была небольшая модернизация в Советском союзе еще, то есть – понимаете, сколько лет этим танкам. Везут "Уралы", везут КРАЗы 225-е, которые стоят на хранении. Советский союз очень много их ставил. КРАЗ — лучшим тягачом тогда был и лучшей машиной в плане проходимости для войск. Вот это они и везут сегодня на передовую", – рассказал Жданов.

Напомним, генерал-лейтенант, начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк сообщил, что военно-промышленный комплекс РФ не имеет достаточных возможностей, чтобы провести расконсервацию вооружения и военной техники. Поэтому противник стягивает свой металлолом на белорусском направлении. По данным Генштаба ВСУ, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей в Беларусь из РФ для обучения личного состава противника, снято с длительного хранения. Для их восстановления нужно время, а также значительные силы и средства.

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