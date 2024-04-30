Где Россия чаще всего применяет ДРГ: спикер Госпогранслужбы назвал область

Ранее активнее всего вражеские диверсионно-разведывательные группы просматривались на Харьковщине и Черниговщине, однако сегодня ситуация несколько изменилась.

Российские оккупанты продолжают диверсионную деятельность на границе с Украиной. Ранее активнее всего вражеские ДРГ просматривались на Харьковщине и Черниговщине, однако сегодня ситуация несколько изменилась.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире "24 Канала", где враг чаще всего применяет диверсионно-разведывательные группы и какие задачи они пытаются выполнить.

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Спикер ГНСУ отметил, что оккупанты продолжают диверсионные мероприятия на границах с Черниговской и Харьковской областями. Впрочем, самым активным направлением, где пограничники разоблачают попытки заката враждебных ДРГ, остается Сумщина.

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Россияне пытаются узнать места расположения Сил обороны, огневые позиции и наблюдательные пункты, чтобы в дальнейшем наносить по ним удар. Если ДРГ понимают, что у них достаточно сил и средств, то сразу бьют по украинским военным.

"Противодействие происходит совместными действиями и подразделений Государственной пограничной службы, и Вооруженных Сил, и Национальной гвардии, которые также усиливают это направление. Для того, чтобы заблаговременно разоблачать попытки мероприятия ДРГ, наносить по ним удар как с стрелкового оружия, так и с более мощного вооружение. Как минимум, выбивать их за линию нашей государственной границы", – сказал Андрей Демченко.

Сложно ответить, почему россияне избрали для диверсионных действий именно Сумскую область. Возможно, оккупантам сложно представить украинскую систему обороны, поэтому используют ДРГ для сбора информации.

Несмотря на ежедневные вражеские обстрелы и диверсионную деятельность, Украина должна наращивать оборонные возможности для своевременного разоблачения таких групп.

"В настоящее время наши воины используют технические средства контроля за местностью, беспилотники для мониторинга за границей. Пока у нас будет такой сосед, проблемы и сложности всегда будут, поэтому нужно усиливаться, чтобы противодействовать действиям России", – подытожил Демченко.

Напомним, в Сумской области 29 апреля прогремели 78 взрывов.

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