Где Россия может начать наступление: военный эксперт назвал три направления

Российское командование избрало тактику нашествия живой силой на горячих точках фронта, что влечет за собой колоссальные потери с их стороны. На самом деле оккупанты действуют так, как им позволяет техническое оснащение.

Повторное наступление России может произойти в трех направлениях: северном, южном и Донецком.

Об этом 24 каналу сообщил военный эксперт Михаил Притула.

"Россияне воюют согласно боевому уставу 1945 года. По ним учились еще некоторые российские генералы. Они разработаны для случаев, когда нет достаточного количества бронетехники и нужно воевать исключительно живой силой. Они будут бросать в бой большое количество живой силы, будут идти волнами", – добавил эксперт.

Первой волной наступают только мобилизованные, которые "выбиваются на 90%".

Для их подготовки используют минимум затрат на содержание и оснастку. По словам эксперта, ими закрывают пробелы.

Относительно направлений наступления, по словам Притулы, одно из возможных – со стороны Беларуси, чтобы отрезать центральную часть Украины от западных поставок.

Также оккупанты будут защищать Крым, потому что для главы Кремля Владимира Путина остро стоит вопрос защиты полуострова.

Поэтому наступление может производиться с двух сторон: с юга и севера. Решать эти вопросы российский генштаб будет после того, как будет чем.

"Перебросить при современной технической оснащенности даже сто тысяч персонала в любую часть фронта они могут за неделю", – добавил Притула.

Усилить россияне могут юг и Донецкое направление. А вот наступление на Харьков маловероятно. У врага нехватка сил.

Пока для масштабного наступления России на Украину сил у врага нет. Однако без военной оценки Путин все равно может принять решение о наступлении, которое будет иметь в основном политическую подоплеку.

"Раньше до Путина не доходила правдивая информация о положении дел, военные генералы занимались в основном пропагандистскими действиями, которые скрывали реальную информацию. Когда генералы увидели действительность, они будут пытаться что-то объяснить Путину, что нельзя этого делать. Он будет топать ногами, увольнять генералов, менять местами", – отметил эксперт.

Он также добавил, если Путин отступит сейчас и самостоятельно освободит территорию Украины, сохранит Россию и армию в том виде, в каком она сейчас, то они будут наступать снова.

"Это произойдет рано или поздно, через 10 лет, через 20, но произойдет", – отметил эксперт.

Добавим, что РФ расширит географию боев уже весной зимой во время нового наступления.

Ранее военный эксперт Олег Жданов сообщил, что президент РФ побоится объявлять очередную волну мобилизации в России.

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