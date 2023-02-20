Где Россия может усилить наступление 24 февраля – эксперт назвал три области

Грядет годовщина нападения России на Украину и начала полномасштабной войны. До 24 февраля российские захватчики могут усилить боевые действия и наступление на трех направлениях – в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Есть ресурс оккупантов возле Кременной (Луганская область — ред.), достаточно серьезный ресурс — примерно до 9 тысяч личного состава, накопления техники, они пытаются довести численность до штатной комплектации. Такая же ситуация возле Сватового. То есть на этом участке могут действительно происходить наступательные действия. Насколько успешны – все зависит от того, насколько будут подготовлены наши линии обороны именно в том секторе", – отметил он.

По словам Коваленко, в Донецкой области оккупанты продолжат наступательные действия на Бахмут и Авдеевку.

"Они будут пытаться увеличивать давление. Авдеевка – там также могут приступить к более активным боевым действиям, хотя фактически Авдеевка для них – недостижимая цель, мы это уже понимаем. Угледар – они исчерпали там свой ресурс, но могут получать новые подразделения для восстановления боеспособности тех, что потеряли, они могут получать ресурс непосредственно на передовую без вывода из зоны боевых действий. То есть без какой-либо ротации и так далее", – пояснил эксперт.

В Запорожской области оккупанты могут усилить наступление на двух участках – Гуляйполе и Орехов.

"Это два направления, где они могут действительно повысить активизацию своих действий, но там, безусловно, у них будут серьезные проблемы. Больше внимания будет уделено Донецкой и Луганской областям", — резюмировал Александр Коваленко.

Возможно наступление россиян к годовщине вторжения в Украину

Белый дом призывает Украину не медлить с контрнаступлением, чтобы закрепить свои успехи на поле боя.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что Россия осуществляет подготовку к атакам, а также нагнетает ситуацию к годовщине вторжения в Украину. Россия может нанести удар по Украине или усилить атаки на фронте.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов убежден, что российские кафиры к годовщине полномасштабного вторжения планируют новую массированную ракетную атаку по Украине.

Эксперт Александр Коваленко считает, что боевые самолеты России в случае массированной воздушной атаки по Украине будут уязвимы для противовоздушной обороны ВСУ, поскольку у оккупантов осталось мало дальнобойных ракет класса воздуха-земля.

Читайте также: