Где Россия пойдет в наступление летом – прогнозы военных экспертов

Эксперты Владислав Селезнев и Александр Коваленко полагают, что нового наступления россиян на Киев или Харьков не будет.

По мнению военных экспертов Александра Коваленко и Владислава Селезнева, российские оккупационные войска вряд ли смогут собрать достаточно сил, чтобы начать наступление на Киев и Харьков. Наиболее вероятный вариант развития событий – попытка продвижения на восточном направлении с целью полного захвата Донецкой области.

Об этом эксперты рассказали в комментарии РБК-Украина.

В последнее время в западных СМИ появляются статьи, которые со ссылкой на украинских чиновников рассказывают о намерениях России захватить территории четырех украинских областей – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской. Источники издания Financial Times предполагают, что российская армия может попытаться захватить Харьков и Киев.

Есть ли угроза наступления на Киев или Харьков

По мнению Александра Коваленко, наступления на Киев или Харьков не будет.

"Максимум, на что способен противник – активизироваться на каких-то локациях, где давно продолжаются бои. На новые направления у него просто нет ресурсов", – рассказал эксперт.

Также Коваленко считает, что не стоит ожидать масштабного наступления, а то которое возможно будет, не начнется раньше лета, потому что россиянам нужно время, чтобы провести мобилизацию после так называемых выборов Путина.

Попытка полного захвата Донецкой области

Владислав Селезнев тоже не видит угрозы наступления на севере Украины. Эксперт считает, что угрозы следует оценивать по численности группировок ВС РФ.

По его мнению, наибольшую опасность представляют достаточно мощные группировки под Авдеевкой (около 80 тысяч человек) и на Лимано-Купянском направлении (около 110 тысяч личного состава).

"Если рассуждать логично, Путину снится физический контроль территорий, которые он называет "новыми регионами". С учетом того, что у него нет ресурсов форсировать Днепр на юге, а в Запорожской области ситуация стабилизировалась, вероятнее всего, летнее наступление сосредоточится на захвате Донецкой области", – рассказал Селезнев.

План оккупации четырех областей Украины

По словам Владислава Селезнева, для полной оккупации Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей России нужно увеличить численность своих группировок в Украине по крайней мере вдвое от тех 460 тысяч, которые сейчас дислоцированы на украинских территориях.

"Сложно прогнозировать, сможет ли Путин реализовать этот кейс, хватит ли ему ресурсов – это открытый вопрос. Надеюсь, к тому времени западные партнеры придут в себя и начнут давать оружие и технику в тех объемах, которые позволят нам иметь хотя бы паритет на поле боя", – отметил военный эксперт.

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