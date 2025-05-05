Где Россия сосредоточила больше всего систем ПВО: ответ эксперта

ПВО РФ в Крыму

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Военный эксперт сказал, где у россиян сосредоточена наибольшая концентрация систем ПВО и ПРО. Это Москва и Подмосковье, а также временно оккупированный Крымский полуостров.

Об этом «Эспрессо» сказал Владислав Селезнев, военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ, представитель Генштаба ВСУ (2014-2017).

«Враг сконцентрировал невероятное количество ресурсов, защищая Керченский мост, в обороне которого по меньшей мере две бригады ПВО российской армии. Да и другие военные объекты оккупантов в Крыму надежно охраняются», — отметил военный эксперт.

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Селезнев отмечает, что враг готов достаточно оперативно восстанавливать утраченное. Когда происходит «хлопок» в разных уголках Крыма, и мы точно верифицируем эту информацию как факты уничтожения враждебных элементов системы ПВО, противник буквально мгновенно пытается полнить утраченное и перевозить из других регионов РФ соответствующее оборудование или вооружение на территорию Крымского полуострова.

Несмотря на то, что россияне сейчас взимают в Москву немалое количество систем ПВО из разных уголков РФ, акцентировал эксперт, Крым они точно не будут трогать.

«Этот временно оккупированный регион для них остается приоритетным. Соответственно, единственный путь ослабления системы ПВО в Крыму — ее физическое уничтожение, которое достигается эффективной разведкой, а затем не менее эффективным применением наших элементов огневого воздействия», — прокомментировал Владислав Селезнев.

Напомним, в ночь на 3 мая в Крыму раздались взрывы. Движение через Керченский мост перекрыто.