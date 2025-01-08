Где сейчас больше всего атакует враг: Генштаб назвал два самых горячих направления

Российские оккупанты больше всего атакуют на Покровском и Кураховском направлениях.

С начала суток в Украине произошло 111 боевых столкновений. Противник применяет все силы и средства для достижения своих целей. Силы обороны действуют профессионально и эффективно, наносят врагу весомые потери.

Оперативная информация по состоянию на 16:00 8 января была обнародована Генеральным штабом ВСУ.

Где горячее всего

За сутки от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов вблизи границы с россией. Так, под артиллерийскими ударами оказались населенные пункты Сумской и Черниговской областей, такие как Осоевка, Пономаренки, Тимоновичи, Большая Писаревка, Гута-Студенецкая и Ходино.

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Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты четыре раза совершали штурмы оборонительных рубежей украинского войска. В районе Волчанска идут бои.

На Купянском направлении противник восемь раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Голубовки, Загрызового и Петропавловки. Шесть вражеских атак продолжаются до сих пор.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила девять атак позиций украинцев вблизи Надежды, Копанок, Новоегоровки, Ивановки и Тернов. Шесть боеприкосновений завершились, еще три – продолжаются до сих пор.

На Северском направлении в течение дня враг предпринял две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, атаки отражены украинскими подразделениями.

На Краматорском направлении захватчики наносили авиаудары по Васюковке, Приволье, Маркову и Никифоровке, сбросили при этом семь КАБ.

На Торецком направлении враг сосредоточил свои наступательные усилия в районах Торецка и Дилиевки, где произошло пять боеприкосновений, в настоящее время идет бой.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли уже 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Барановка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверево, Новый Труд, Котлино и Надеевка. Силы обороны сдерживают напор, на это время отразили 21 атаку противника, пять боеприкосновений — продолжаются до сих пор. Утраты неприятеля уточняются.

Продолжаются бои вблизи Дачного, Курахово, Шевченко, Петропавловки, Славянки и Ясенового на Кураховском направлении. По уточненной информации, сегодня уже отбиты 18 из 25 атак оккупационной армии. Идут ожесточенные бои.

На Времевском направлении противник десять раз шел на штурм позиций наших подразделений неподалеку от Новоселки, Константинопольского, Янтарного и в направлении Константинополя. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Ореховском направлении оккупанты нанесли авиаудар неуправляемыми ракетами по Камянскому.

На Курщине сегодня украинские защитники отбили 16 вражеских атак, шесть боеприкосновений продолжаются.

В остальных направлениях враг активных действий не проводил.

Напомним, РФ снизила темпы продвижения на фронте.