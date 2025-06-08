Где сейчас наиболее активно действуют вражеские диверсанты: пограничники назвали направление

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко

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Российские диверсионно-разведывательные группы не прекращают попыток проникнуть на территорию Украины. При этом самая большая активность вражеских диверсантов фиксируется в приграничных районах Сумской области.

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона «Единые новости».

«Все попытки разоблачались и по врагу наносились удары, чтобы эти диверсионно-разведывательные группы не смогли выполнить поставленные задачи. Но если сравнить и вспомнить все попытки, то, прежде всего, диверсанты пытаются выведать построение нашей обороны, чтобы в дальнейшем по украинским позициям бить из более мощного оружия. Или это минирование местности с надеждой, что на этих минах подорвутся украинские защитники. Или же собственными силами попытаться атаковать украинские позиции, чтобы взять в плен наших воинов», — сообщил представитель ГНСУ.

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По его словам, все подразделения, держащие оборону Сумщины, а также Харьковщины и Черниговщины, ведут комплексную работу, чтобы помешать деятельности российских диверсантов.

«Хотя наибольшая активность проявляется в пределах Сумской области, угроза деятельности диверсионно-разведывательных групп противника как для Черниговщины, так и для Харьковщины никуда не исчезла», — подытожил Андрей Демченко.

Напомним, СБУ предупредила о новой тактике российских спецслужб. Агенты РФ выдают себя за украинских силовиков и пытаются вербовать украинцев.