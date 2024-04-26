Где сейчас самая сложная ситуация на Донетчине: оценка местного депутата

По словам депутата Дружковского городского совета Николая Довбни, самые жестокие бои проходят у поселка Очеретино в направлении Авдеевка-Покровск.

Об этом пишет "Эспрессо".

"Несомненно, самая сложная ситуация — направление из Авдеевки на Покровск. Смотрите, Торецк стоит с 2014 года, враг не может продвинуться ни на один метр, как была линия разграничения 10 лет назад, так она и осталась. Дело в том, что здесь Донецкий кряж, здесь горы, есть где выстраивать оборону. А вот из Авдеевки на Покровск — там поля, а те линии обороны, которые должны были быть выстроены, их, пожалуй, было недостаточно, чтобы удержать врага, ведь он продвигается и продвигается", – рассказал депутат.

Он объяснил, что россияне продвигаются в направлении Покровска, чтобы перерезать логистику по трассе Константиновка-Покровск.

Самые ожесточенные бои проходят у поселка Очеретино. / Фото: Deepstatemap

"И зачем им брать эту агломерацию Краматорск, Славянск и Дружковка, когда можно окружить", — заметил Николай Довбня.

Напомним, вблизи Авдеевки — самая горячая точка фронта. Оккупанты под Очеретиным продвигаются и стягивают силы для очередного удара.

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