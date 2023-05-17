Где служат ограниченно пригодные во время войны, что делать, если такое лицо оказалось в морской пехоте

Ограничены пригодные лица в военное время — что означает, где могут служить военнообязанные признанные таковыми

Что означает "ограниченно пригодный" к военной службе

Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, получившие повестки от территориального центра комплектования и социальной поддержки, проходят обследование военно-врачебной комиссии (ВЛК).

После прохождения медицинского осмотра при мобилизации ВЛК может принять одно из следующих решений:

Пригоден к военной службе.

Временно непригоден к военной службе (повторный осмотр через 2-6 месяцев).

Непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Ограниченно годен к военной службе или непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно годен в военное время.

Если после прохождения комиссии ВЛК сочтет мужчину полностью непригодным к военной службе, его не мобилизуют даже в условиях войны.

Если личность сочли ограниченно годной, она может служить в армии во время военного положения. Именно при прохождении военно-врачебной комиссии в зависимости от состояния здоровья, военной специальности, занимаемой должности и возраста военнообязанного определяется, какие виды службы и военные работы противопоказаны человеку с ограниченной пригодностью.

Ограниченная пригодность означает, что лицо не может служить в мирный период, однако это не дает отсрочки в случае военного положения. Служба ограниченно пригодных не может проходить в боевых частях.

То есть ограниченно пригодные лица в военное время подлежат мобилизации, хотя их и не отправляют непосредственно на линию боевых столкновений.

Где служат ограниченно пригодные в военное время

Во время военного положения ограниченно пригодные лица могут быть мобилизованными, но есть определенные ограничения по прохождению военной службы.

Согласно приказу Министерства обороны Украины № 402 ограниченно пригодные граждане Украины не могут служить в:

высокомобильных десантных войсках,

плавскладах,

в морской пехоте,

спецсооружениях.

Граждане со статусом ограниченно пригодный могут привлекаться к службе в частях, подразделениях обеспечения, в военных комиссариатах ТЦК, в учреждениях, организациях, учебных заведениях.

В соответствии с пунктом Г 20.3 раздела II (Медицинское освидетельствование) указанные лица могут быть переосмотрены госпитальными (гарнизонными) ВЛК с целью медицинской и социальной реабилитации. Но процедура проводится не ранее, чем через 3 года после принятия постановления об ограниченной пригодности к военной службе.

Что делать ограниченно пригодному лицу в случае прохождения службы в высокомобильных десантных войсках

По мнению юриста Нели Романенко, в таком случае нужно инициировать перемещение.

В соответствии с п. 112 "Положения о прохождении военной службы граждан Украины в ВСУ" военнослужащий может быть перемещен на новое место военной службы из одной военной службы в другую в случаях, определенных п. 82 настоящего положения.

Перемещение военнослужащего на основании заключения ВЛК осуществляется при наличии соответствующего медицинского заключения, по рапорту.

Для этого нужно:

Подать рапорт командиру или руководителю воинской части о перемещении по состоянию здоровья.

В рапорт добавить вывод ВЛК о признании человека ограниченно пригодным к военной службе.

Предоставить отношение с той части, куда военнообязанный планирует переместиться. Заранее следует договориться с воинской частью, если у них есть место работы, чтобы начальник этой части написал специальный документ.

Если рапорт подается без указания конкретной части и отношения, его рассмотрение могут приостановить.

В таком случае военного могут переместить либо на равнозначные должности, либо на более низкие должности по состоянию здоровья.

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