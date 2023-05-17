Где служат ограниченно пригодные во время войны, что делать, если такое лицо оказалось в морской пехоте

Ограничены пригодные лица в военное время — что означает, где могут служить военнообязанные признанные таковыми
Что означает "ограниченно пригодный" к военной службе
Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, получившие повестки от территориального центра комплектования и социальной поддержки, проходят обследование военно-врачебной комиссии (ВЛК).
После прохождения медицинского осмотра при мобилизации ВЛК может принять одно из следующих решений:
- Пригоден к военной службе.
- Временно непригоден к военной службе (повторный осмотр через 2-6 месяцев).
- Непригоден к военной службе с исключением из военного учета.
- Ограниченно годен к военной службе или непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно годен в военное время.
Если после прохождения комиссии ВЛК сочтет мужчину полностью непригодным к военной службе, его не мобилизуют даже в условиях войны.
Если личность сочли ограниченно годной, она может служить в армии во время военного положения. Именно при прохождении военно-врачебной комиссии в зависимости от состояния здоровья, военной специальности, занимаемой должности и возраста военнообязанного определяется, какие виды службы и военные работы противопоказаны человеку с ограниченной пригодностью.
Ограниченная пригодность означает, что лицо не может служить в мирный период, однако это не дает отсрочки в случае военного положения. Служба ограниченно пригодных не может проходить в боевых частях.
То есть ограниченно пригодные лица в военное время подлежат мобилизации, хотя их и не отправляют непосредственно на линию боевых столкновений.
Где служат ограниченно пригодные в военное время
Во время военного положения ограниченно пригодные лица могут быть мобилизованными, но есть определенные ограничения по прохождению военной службы.
Согласно приказу Министерства обороны Украины № 402 ограниченно пригодные граждане Украины не могут служить в:
- высокомобильных десантных войсках,
- плавскладах,
- в морской пехоте,
- спецсооружениях.
Граждане со статусом ограниченно пригодный могут привлекаться к службе в частях, подразделениях обеспечения, в военных комиссариатах ТЦК, в учреждениях, организациях, учебных заведениях.
В соответствии с пунктом Г 20.3 раздела II (Медицинское освидетельствование) указанные лица могут быть переосмотрены госпитальными (гарнизонными) ВЛК с целью медицинской и социальной реабилитации. Но процедура проводится не ранее, чем через 3 года после принятия постановления об ограниченной пригодности к военной службе.
Что делать ограниченно пригодному лицу в случае прохождения службы в высокомобильных десантных войсках
По мнению юриста Нели Романенко, в таком случае нужно инициировать перемещение.
В соответствии с п. 112 "Положения о прохождении военной службы граждан Украины в ВСУ" военнослужащий может быть перемещен на новое место военной службы из одной военной службы в другую в случаях, определенных п. 82 настоящего положения.
Перемещение военнослужащего на основании заключения ВЛК осуществляется при наличии соответствующего медицинского заключения, по рапорту.
Для этого нужно:
- Подать рапорт командиру или руководителю воинской части о перемещении по состоянию здоровья.
- В рапорт добавить вывод ВЛК о признании человека ограниченно пригодным к военной службе.
- Предоставить отношение с той части, куда военнообязанный планирует переместиться. Заранее следует договориться с воинской частью, если у них есть место работы, чтобы начальник этой части написал специальный документ.
Если рапорт подается без указания конкретной части и отношения, его рассмотрение могут приостановить.
В таком случае военного могут переместить либо на равнозначные должности, либо на более низкие должности по состоянию здоровья.
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