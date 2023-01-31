Где сосредоточатся боевые действия и какая вероятность нападения из Беларуси: прогноз Буданова на 2023 год

Буданов подчеркнул, что пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена, внутри России будут проблемы.

Российские захватчики в 2023 году попытаются захватить большую часть Донбасса.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью Washington Post.

Прогноз Буданова на этот год состоит в том, что Россия будет сосредоточена на оккупации большей территории Донецкой и Луганской областей.

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Восстановление наступления сил, расположенных на севере Украины, в Беларуси, маловероятно, по мнению Буданова. По его словам, в случае даже такого шага врага – это будет лишь попытка отвлечь и разделить украинские войска.

" Пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена, проблемы внутри России будут", – добавил Буданов.

Напомним, глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина должна сделать все, чтобы деоккупировать незаконно аннексированный Россией украинский Крым до лета 2023 года.

Как сообщали в Институте изучения войны, РФ в ближайшие полгода попытается осуществить новую попытку решительного наступления, вероятнее всего, в Луганской области.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай тоже предупреждает, что оккупационные войска готовятся к наступательным действиям в Луганской области в феврале.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность нового наступления российских оккупантов в ближайшее время, заявил, что реванш России на Донбассе не останавливался. И он усиливается там каждый день. В то же время, Зеленский выразил уверенность, что РФ не удастся захватить Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что новое наступление РФ возможно на любом направлении.

Военный аналитик Центра исследований армии, конверсии и разоружения Игорь Левченко убежден, что вряд ли враждебное наступление будет на юге, и вряд ли это будет открытие нового фронта.

Эксперт по безопасности и бывший высокопоставленный офицер британской разведки Филипп Ингрем считает, что следующая фаза войны между Россией и Украиной не сможет начаться весной из-за погоды, а в том, что в этот период почва слишком мягкая. По его словам, есть на три района, где в случае достаточного укрепления местности будут сосредоточены бои – Запорожье, район Кременной и Бахмут.

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