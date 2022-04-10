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Где-то в 3-4 часа утра: Гайдай рассказал, как и когда может начаться большой бой за Донбасс

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Где-то в 3-4 часа утра: Гайдай рассказал, как и когда может начаться большой бой за Донбасс

Facebook/Оперативное командование "Север"

Гайдай рассказал, что россияне задействуют много тяжелой техники.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, как может начаться большое сражение за Донбасс. 

Об этом Гайдай сказал в интервью "Украинской правде".

"Я думаю, что будет что-то вроде такого: где-то в 3-4 часа утра начнется массированный артобстрел. Будут задействованы минометы тяжелых и крупных калибров, артиллерия, авиация, РСЗО, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У", "Точка-В". Все, что у них есть, они используют. Это продлится несколько часов именно на территории Донецкой и Луганской областей, а затем они пойдут в наступление огромным количеством танков, пехоты", — отметил Гайдай.

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