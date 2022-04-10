Где-то в 3-4 часа утра: Гайдай рассказал, как и когда может начаться большой бой за Донбасс

Гайдай рассказал, что россияне задействуют много тяжелой техники.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, как может начаться большое сражение за Донбасс.
Об этом Гайдай сказал в интервью "Украинской правде".
"Я думаю, что будет что-то вроде такого: где-то в 3-4 часа утра начнется массированный артобстрел. Будут задействованы минометы тяжелых и крупных калибров, артиллерия, авиация, РСЗО, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У", "Точка-В". Все, что у них есть, они используют. Это продлится несколько часов именно на территории Донецкой и Луганской областей, а затем они пойдут в наступление огромным количеством танков, пехоты", — отметил Гайдай.
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