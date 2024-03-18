Где украинские войска отражали атаки врага: Генштаб сообщил о ситуации на фронте

ВСУ отразили все вражеские атаки.
В Украине на фронте на протяжении суток произошло 72 боевых столкновения.
Об этом сообщил Генштаб.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
На Купянском направлении противник совершил 2 безуспешных штурма позиций Сил обороны вблизи населенного пункта Синьковка Харьковской области.
На Лиманском направлении защитники отразили 3 атаки противника в районе населенного пункта Роздоловка Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак противника возле населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 13 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Александрополь и Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы Донецкой области, где враг при поддержке авиации 36 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении защитники отбили 7 атак врага вблизи Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки совершено 3 штурма позиций наших войск.
Потери врага
Авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава противника.
Ранее стало известно, что оккупанты устроили ночную атаку по Украине. Больше об этом читайте в новости.
Читайте также: