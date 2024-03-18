Где украинские войска отражали атаки врага: Генштаб сообщил о ситуации на фронте

В Украине на фронте на протяжении суток произошло 72 боевых столкновения.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении противник совершил 2 безуспешных штурма позиций Сил обороны вблизи населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении защитники отразили 3 атаки противника в районе населенного пункта Роздоловка Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак противника возле населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 13 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Александрополь и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы Донецкой области, где враг при поддержке авиации 36 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении защитники отбили 7 атак врага вблизи Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки совершено 3 штурма позиций наших войск.

Потери врага

Авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава противника.

Ранее стало известно, что оккупанты устроили ночную атаку по Украине. Больше об этом читайте в новости.

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