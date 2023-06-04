Где войска сегодня отразили враждебное наступление: свежие данные от Генштаба

За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных удара по Донецкой и Днепропетровской областях, в частности, применив ОТРК "Искандер". Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Об этом сообщил Генштаб.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Гатище Харьковская область.

На Купянском направлении в течение суток прошедших противник совершал безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Нанес авиаудары в районе Сергеевки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области и Спорного – Донецкой. Нанес авиационные удары в районах Белогоровка Луганской области и Северск Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершал наступательные действия в направлениях Ивановского и Белой Горы, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Курдюмовка и Белая Гора Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Часов Яр, Славянск, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Нью-Йорк и Шевченко Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не совершал.

Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении минувших суток противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако, наши защитники отразили все 11 вражеских атак. Противник понес значительные потери в живой силе и технике. В то же время, враг продолжает уничтожать наши города и села.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Пречистовки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов, рядом с линией боевого столкновения, в частности, Угледар, Пречистовка и Новоукраинка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Полтавка и Гуляйполе Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка, Зеленое поле Донецкой области; Бурлацкое, Малиновка, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское, Лукьяновское и Камышеваха Запорожской области, а также Золотая Балка, Змиевка, Берислав, Бургунка, Ивановка, Дачи, Зимовник, Белозерка, Днепровское, области и город Херсон.

"В Сватовом Луганской области 2 июня дезертировали около 40 военнослужащих российских оккупационных войск, самовольно покинувших боевые позиции. В связи с чем, с целью поиска российских дезертиров, были задействованы 2 российских вертолета и подразделение Росгвардии оккупантов", — говорится в сообщении ведомства.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 6 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Нашими защитниками было уничтожено 6 вражеских разведывательных БПЛА, а также 2 ударных БПЛА типа "Ланцет".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, 6 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 3 состава боеприпасов противника.

Напомним, в ночь на воскресенье, 4 мая, россияне атаковали Украину ракетами из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и БпЛА. По предварительным данным, ни одна из целей не долетела до столицы.

Также ночью 4 июня взрывы прогремели в Кропивницком.