Где враг больше всего атаковал: последние новости Генштаба с передовой

За прошедшие сутки на фронте произошло 101 боевое столкновение.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг предпринял 5 попыток наступления в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник 14 раз атаковал наши подразделения в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 16 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка и Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 10 атак врага в районах населенных пунктов Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, где враг 43 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили три атаки противника южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении силами обороны отражены пять атак противника западнее Вербового и в районе Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.

Потери врага

Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник предпринял 5 попыток штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитных ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 логистическому хабу, 2 средствам противовоздушной обороны и 1 наземной.

Напомним, оккупанты устроили ночную атаку. Больше об этом читайте в новости.

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