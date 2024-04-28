Где ВСУ могут начать новое контрнаступление – мнение майора запаса Гетьмана

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман предположил, что Вооруженные силы могут готовить следующее контрнаступление на юге Украины. Он, в частности, напомнил, что Великобритания оказывает нам дополнительную поддержку, как вот авиабомбы и катера.

Об этом он рассказал интервью "Главреду".

"Главное, надо подумать, почему они передают нам 60 катеров. Мы все гордились тем, что около 350 наших военнослужащих проходили обучение именно в Британии. Речь идет о "коммандос", то есть тех, кто может совершать определенные действия с моря вроде тех, которые были в фильмах со Шварцнегером. Они даже проходили испытания в бою, когда высаживались на крымском побережье, атаковали "вышки Бойка" и тому подобное. А тут еще и передают лодки. Здесь мы сразу смотрим на карту, видим Крынки и тот небольшой плацдарм, который мы должны расширить", – рассказал он.

Алексей Гетьман добавил, что военные катера и разговоры украинского руководства о том, что после отражения атаки россиян наши контрнаступательные действия могут быть, скорее всего, на юге свидетельствуют о подготовке к таким действиям.

"Мы не знаем планов Генштаба, но предположить (и это делают как генералы НАТО, так и важные издания), что мы попытаемся атаковать именно на юге и в Крыму вполне можно, ведь такие намеки были и от ГУР, и от военно-политического руководства в общем", — резюмировал майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Напомним, аналитики ISW считают, что украинские военные сейчас стабилизируют ситуацию на фронте, а в конце года – начнут контрнаступление.

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