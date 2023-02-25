Где ВСУ отразили вражеское наступление: Генштаб сообщил последние новости с фронта

Основные усилия РФ сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В минувшие сутки ВСУ отразили около 70 атак противника на указанных направлениях.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация без изменений, РФ ведет подготовку своих резервов, однако признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено.

В то же время в течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области, Юнаковка, Водологи и Бояро-Лежачи Сумской области, а также районы 23 населенных пунктов Харьковской области, среди них Лемищине, Александровка, Старица, Волчанск Огурцово и Бологовка.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытался улучшить тактическое положение в районе Масютовки, а также выбить наши подразделения из Серебрянского лесничества. Обстрелял из артиллерии районы 17 населенных пунктов. В частности, под огневое влияние попали Гряниковка, Купянск и Берестово Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Диброва и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных атак вблизи населенных пунктов Берховка, Ивановское и Северное Донецкой области. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелам подверглись 16 населенным пунктам, в частности Спорное, Веселое, Ивановское, Бахмут, Курдюмовка и Озаряновка Донецкой области.

В Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Марьинка. Вражеские артиллерийские обстрелы зафиксированы в 17 населенных пунктах. Среди них Авдеевка, Водяное, Пречистовка, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели 20 населенных пунктов, в том числе Времовка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Орехов и Белогорье Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупантов пострадали 34 населенных пункта Херсонской области. Среди них Дудчаны, Берислав, Садовое, Качкаровка, Антоновка и Херсон.

В течение суток подразделения Сил обороны уничтожили 1 ударный вертолет Ми-24 и 4 вражеских БППА (1 типа "Орлан-10", 1 — "Зал" и 2 — "Ланцет-3").

Украинская авиация нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара — по зенитно-ракетным комплексам на огневой позиции.

Наши артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и 3 боеприпаса.

Напомним, что ночью на Днепропетровщине раздались взрывы.

Обстрелы регионов на 24 февраля: россияне атаковали Харьковщину с РСЗО и комплексов С-300