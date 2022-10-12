Где ВСУ проводят контрнаступление и что делает российская армия: появилась новая карта боевых действий

Карта боевых действий в Украине 12 октября свидетельствует об увеличении территорий, на которых ВСУ проводят контрнаступление и где идут соответственно боевые действия.

Соответствующую карту войны в Украине опубликовало Минобороны Великобритании.

Так, площадь, где проходят активные бои в пределах украинского контрнаступления, заметно расширилась на Херсонском и Луганском направлениях.

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Кроме того, ВСУ успешно отражают атаки российских военных на Донецком направлении. Следует отметить, что защитники Украины активно продвигаются в направлении Сватового Луганской области.

В то же время, контрнаступательные действия украинских военных достаточно быстро меняют ситуацию на Николаевском и Криворожском направлениях.

Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.



Мапа подлежит завершению защиты Intelligence update on situation in Ukraine — 12 October 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/B5pNPGBBSZ — Ministry of Defence (@DefenceHQ) Октябрь 12, 2022

Что известно о контрнаступлении ВСУ

В Луганской области ВСУ по состоянию на 12 октября понемногу продвигаются вперед, а российские военные строят многослойную линию обороны. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

На Херсонском направлении украинские военные продолжают контрнаступление, а российские оккупанты меняют границы своей обороны, окопаясь глубже, сообщили в ОК "Юг". Там заверили, что это никак не влияет на скорость продвижения ВСУ.

Что касается Донетчины, то там россияне отчаянно и с потерями пытаются наступать на Бахмутском направлении. Как пояснил военный эксперт Олег Жданов, российской армии к зиме очень необходимо захватить Славянск, где расположен водозабор области, в противном случае они зиму не переживут.

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